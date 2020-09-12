Массовое отравление водкой в Армении: более 20 погибших

Они пили самодельный напиток

В Армении от алкогольной интоксикации скончался 21 человек. Все погибшие пили водку домашнего приготовления, сообщает Минздрав.

Первые пациенты с отравлением начали поступать в больницы двух областей страны 31 августа. Всего пострадали более 40 человек. По мнению специалистов, речь может идти об отравлении метиловым спиртом, так как два пациента с отравлением ослепли.

Следственный комитет Армении возбудил дело по статье "выпуск или сбыт товаров, не соответствующих требованиям безопасности". Известно, что уже арестованы три человека, сообщает SputnikАрмения.

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