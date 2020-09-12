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Дания пожалела о своём решении по "Северному потоку-2"

17:51
  • суббота
  • 12 сентября 2020

Копенгаген связывает это с "отравлением" Навального

В Дании решили пересмотреть своё же решение о "Северном потоке – 2". Ранее Копенгаген разрешил строительство газопровода, но сейчас на фоне так называемого отравления Алексея Навального хочет вновь начать дискуссию по этому вопросу.
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Соответствующее заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она сказала, что критически относится к проекту. "Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа, поэтому это только хорошо, если мы сможем возобновить его обсуждение", - сказала глава правительства в эфире телеканала DR.

В этом году Дания дала добро на прокладку труб "Северного потока – 2" на 120-километровом участке своего шельфа. При этом строительство газопровода всё равно приостановлено из-за американских санкций в отношении компаний, участвующих в проекте.

На этой неделе глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают все варианты, в том числе и приостановку строительства газопровода "Северный поток-2", в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным. Гражданин России Навальный сейчас находится в берлинской клинике. Германские власти утверждают, что он был отравлен ядом из группы "Новичок".

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