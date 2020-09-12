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Первое трезвое село появилось в России

18:35
  • суббота
  • 12 сентября 2020

Его жители отказались от алкоголя

На карте России появилось официальное трезвое село. В селе Ульяновка Забайкальского края запретили продавать любой алкоголь, сообщается на сайте регионального правительства.
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Жители села сами решили, что в их населённом пункте больше никто не будет пить. Глава организации "Трезвое Забайкалье" Валентина Сапунова сообщила, что на въезде в село установлен специальный баннер "Зона трезвости".

В торжественной церемонии присвоения звания трезвого села принял участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов. "В тех сёлах, которые выбирают здоровый образ жизни, будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит, у села есть будущее", - сказал глава региона на мероприятии.

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