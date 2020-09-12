Американский генерал предсказал разрушительную войну у границ США

Армия столкнётся с серьёзным противником

Американский генерал попытался заглянуть в будущее и предсказал разрушительную войну, которая будет идти у границ США. Будущую войну Штаты будут вести с сопоставимой по мощи державой, и она может обернуться колоссальными потерями, считает начальник штаба американских ВВС Чарльз Браун.

Начальник штаба свалил все неудачи армии на прежнее политическое руководство страны. Генерал сказал, что решения властей не позволили добиться результатов, необходимых в виду быстро меняющейся гонки с Китаем и Россией, пишет портал Defense News.

Теперь США могут столкнуться с государством, обладающим мощным военным потенциалом. "Будущая война не останется вдали от наших берегов", - предсказал глава штаба американских ВВС.

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