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Американский генерал предсказал разрушительную войну у границ США

19:26
  • суббота
  • 12 сентября 2020

Армия столкнётся с серьёзным противником

Американский генерал попытался заглянуть в будущее и предсказал разрушительную войну, которая будет идти у границ США. Будущую войну Штаты будут вести с сопоставимой по мощи державой, и она может обернуться колоссальными потерями, считает начальник штаба американских ВВС Чарльз Браун.
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Начальник штаба свалил все неудачи армии на прежнее политическое руководство страны. Генерал сказал, что решения властей не позволили добиться результатов, необходимых в виду быстро меняющейся гонки с Китаем и Россией, пишет портал Defense News.

Теперь США могут столкнуться с государством, обладающим мощным военным потенциалом. "Будущая война не останется вдали от наших берегов", - предсказал глава штаба американских ВВС.

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