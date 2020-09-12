Лукашенко отводит армию от западных границ

Учения в Польше и Литве закончились

Александр Лукашенко поручил проанализировать целесообразность концентрации армии на западной границе. В начале сентября президент Белоруссии отдал приказ усилить армейскую группировку у западных границ в связи с учениями сил НАТО в соседних странах – Польше и Литве. К границам была переброшена половина всех подразделений.

На совещании с силовиками 12 сентября Лукашенко спросил министра обороны и начальника Генштаба о предложениях насчёт действий белорусской армии в ближайшее время. "Если натовские войска в Польше, Литве закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать", - сказал глава государства.

По его словам, Минск не может долгое время без необходимости держать вооруженные силы у границы. Это недёшево нам обходится, отметил президент.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что Центризбирком исказил информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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