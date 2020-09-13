За сутки в России 5449 человек заразились коронавирусом

С начала пандемии выявлено более миллиона заболевших

За сутки в России зафиксировано 5 449 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено 1 062 811 человек с COVID-19. В Москве зарегистрировано 650 больных, всего в столице выявлено 271 097 инфицированных.

Накануне, 12 сентября в российские регионы доставили первые партии вакцины от коронавируса "Спутник V". Первыми препарат получат те, кто входит в группу риска – врачи и педагоги.

Первую в мире зарегистрированную вакцину от COVID-19 разработали в российском научном центре имени Гамалеи. Исследования показали, что препарат эффективен и безопасен. В пострегистрационных испытаниях вакцины примут участие около 40 тысяч добровольцев, их них – коло 25 тысяч в Москве. Результаты станут известны в октябре.

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