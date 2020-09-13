В Москве за сутки 900 человек вылечились от COVID-19

Сохраняется положительная динамика

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 900 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 229 573.

На этой неделе стало известно, что в Москве изменится порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ. Такие граждане по-прежнему должны будут сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата двухнедельного карантина и обязательной изоляции у них не будет.

По данным на 13 сентября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 062 811 пациентам, умерли с начала пандемии 18 578 человека. В Москве больных зарегистрировано более 270 тысяч, в мире более 28,7 миллиона человек инфицированы коронавирусом, умерло более 920 тысяч человек.

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