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Учебный год в Сирии начался с опозданием

10:10
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

Всему виной пандемия коронавируса

В сирийских школах начинается новый учебный год. Занятия пришлось отложить на две недели из-за распространения коронавируса. В Алеппо за парты сели около полумиллиона детей. До войны в городе было 4 тысячи школ, сейчас - около полутора тысяч.
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Пока есть сложности - не хватает мебели и учебников.  Нередко учителя сами вручную рисуют методические материалы. Компьютеры и оргтехника пока тоже лишь в планах. Беженцы с семьями возвращаются домой, детей в школах становится всё больше и многие из них изъявляют желание учить русский язык, сообщает "ТВ Центр".

"С момента освобождения города от боевиков нам удалось полностью восстановить и отремонтировать 1600 школ. Конечно в пригороде ещё немало учебных заведений, нуждающихся в ремонте, но и они будут восстановлены в ближайшее время. А пока мы обеспечиваем доставку школьников из тех районов в подготовленные учреждения", - рассказал заместитель директора департамента образования Алеппо Мустафа Абид Эльгани.

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