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Путин поздравил танкистов с профессиональным праздником

12:46
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

По всей стране проходят торжественные мероприятия

Профессиональный праздник отмечают российские танкисты, а также работники оборонных предприятий - учёные и конструкторы, которые уже на протяжении ста лет собирают отечественные боевые машины. Поздравления им направил Владимир Путин.
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По всей стране проходят торжественные мероприятия с участием современных и исторических образцов российской техники. На полигоне в Екатеринбурге экипажи выполнили показательные стрельбы. Зрители увидели в деле новейшие танки Т-14 "Армата", не имеющие аналогов в мире, сообщает "ТВ Центр".

Рассмотреть вблизи перспективный образец можно было в Нижнем Тагиле. По центральной площади проследовали более 40 единиц техники, в том числе модернизированные Т-72 и Т-90. Танковые соединения по праву считаются гордостью и главной ударной силой сухопутных войск.

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