Первые результаты единого дня голосования

Граждане в регионах активно голосуют

13 сентября в России - единый день голосования. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах. Всего - более девяти тысяч кампаний. Граждане голосуют за губернаторов, выбирают депутатов на довыборах в Госдуму, а также представителей региональных, районных заксобраний и горсоветов. Многие россияне уже сделали свой выбор в пятницу и субботу на досрочном голосовании. В некоторых регионах только за два дня проголосовали более половины граждан.

Есть и первые результаты Губернатором Ненецкого автономного округа стал исполняющий обязанности Юрий Бездудный. В избиркомах дальневосточных регионов отметили, что паводки не повлияли на ход голосования. Всё прошло в штатном режиме. Лидер по явке на европейской части территории России - Татарстан. Республика выбирает руководителя. На участки уже пришли более половины от тех, кто имеет право голоса, сообщает "ТВ Центр".

Необходимо отметить, что явка суммируется за три дня голосования. Трёхдневный формат выборов позволил избежать скопления людей в сложный эпидпериод. Такая методика хорошо зарекомендовала себя во время общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию.

Кампания этого года - одна из самых масштабных. Одновременно проводится девять тысяч выборов разного уровня. В 18 регионах определяются с кандидатурой губернатора, в 11 - с составом заксобраний. Ещё в четырёх проходят довыборы в Госдуму. В Курской и Ярославской областях можно проголосовать дистанционно, через портал госуслуг.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что электронная форма пользуется популярностью. Уже проголосовали более 80% от тех, кто подал заявку. В Москве открыто 30 цифровых участков для тех, кто прописан в других регионах. Механизм "Мобильный избиратель" позволяет голосовать по месту фактического пребывания. Также в двух столичных округах: Марьино и Бабушкинский выбирают депутатов муниципальных советов.

На московских участках нарушений не зафиксировано. Об этом заявили в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами.

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