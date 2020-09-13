Жёлтые жилеты взялись за старое

На улицах Парижа вспыхнули протесты

Погромы, поджоги и стычки с полицией. Жёлтые жилеты вновь вышли на улицы французских городов. В Марселе, Лионе и Париже вспыхнули беспорядки. В столице к демонстрантам присоединились радикалы. Стражи порядка применили слезоточивый газ. По всей стране задержаны сотни человек. У многих изъято оружие.

Защитные маски - не средство профилактики коронавируса, а, скорее, способ спрятать своё лицо. В толпе мелькают плакаты с надписью: "Жизни жёлтых жилетов имеют значение". Бой барабанов и протестные кричалки - позабытый саундтрек парижских улиц. Спустя полгода в столице Пятой республики вновь масштабные акции протеста.

Протестные настроения громким эхом разносятся по всей стране - всему виной плачевные итоги пандемии. Недовольные падением уровня жизни штурмуют французские города. В столице Пятой республики в этот раз разрешили провести только два шествия. Первое завершилось вполне мирно и без происшествий, а вот участники второго свернули с проложенного и согласованного с властями маршрута и попытались прорваться на Елисейские поля. Громили всё на своём пути. Горящие мусорные баки и сожжённые машины - вот лишь малая доля последствия беспорядков. Протестующие забрасывали правоохранителей камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ, сообщает "ТВ Центр".

Едкие клубы дыма моментально накрывают центральные улицы. Не помогают ни маски, ни респираторы. Всем пострадавшим помощь оперативно оказывают в толпе - медики-волонтёры дежурят на акциях движения жёлтых жилетов практически с первой акции. Впрочем, средства первой необходимости, вроде капель для глаз есть у каждого, кто приходит на такие митинги. Разгорячённая толпа уже кажется и не помнит, что два года назад люди вышли на улицы Парижа протестовать против повышения цен на топливо. Со временем требования расширились, недовольство властью стало только сильнее.

Министерство внутренних дел публикует информацию: по всей стране участие в акции приняли около восьми с половиной тысяч человек - в столице на улицы вышли две с половиной тысячи. Цифры нынешней демонстрации - в разы ниже последней, которая была полгода назад. То, что жёлтых жилетов стало ощутимо меньше соглашаются и организаторы. На утихающем интересе движения сказывается несколько факторов. Самый основной прост - кривая заболеваемости коронавирусом во Франции вновь пошла вверх.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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