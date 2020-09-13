В Приморье пенсионер сжёг многоквартирный дом

Пожар начался после взрыва балона с газом

В Приморье один человек погиб при обрушении перекрытий жилого дома в селе Вознесенка. По предварительным данным, в квартире взорвался баллон с газом.

Все жильцы - 21 человек из 16 квартир были оперативно эвакуированы. Пострадавших временно разместили в доме культуры. На месте работают специалисты, проводится разбор завалов, сообщает "ТВ Центр".

Погиб 80-летний мужчина. По словам очевидцев, перед тем, как в его квартире произошел взрыв, он поджёг сарай и гараж во дворе, там тоже были слышны хлопки.

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