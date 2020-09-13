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В Москве прошёл матч звёзд в честь прославленного хоккеиста

12:53
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

Павла Жибуртовича по праву называют легендой

Памяти великого спортсмена. В Москве прошёл матч звезд в честь 95-летия со дня рождения советского хоккеиста Павла Жибуртовича. Его по праву называют легендой.
Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

В составе сборной Советского Союза защитник победил на Чемпионате мира в 1954 году. Тогда это стало сенсацией, наша команда выступала на соревнованиях такого уровня впервые. В клубном первенстве СССР Жибуртович играл сначала за ЦСКА, затем за Динамо.

Всего провёл 248 матчей, забил 29 голов. Благодаря ему команды неоднократно завоёвывали первые места на чемпионате страны, сообщает "ТВ Центр".

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