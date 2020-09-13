"Вы нужны этому миру": поклонники обсуждают новую публикацию Анастасии Заворотнюк

Актриса прервала долгое молчание

В Instagram Анастасии Заворотнюк после многомесячного молчания появились новые фотографии. Актриса опубликовала снимки поделок своей дочери Милы. Девочка приготовила подарок на годовщину свадьбы родителей.

"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", - написала Анастасия.

Малышка создала несколько рисунков, среди которых был натюрморт, изображение дома с собакой и пруд с уточками. Кроме того, на столе стояла красивая ваза полевых цветов.

Подписчики пришли в восторг от творений маленькой девочки, которой в следующем месяце исполнится два года. "Настя! Посылаю вам самые тёплые лучики. Будьте здоровы, вы очень нужны этому миру и своей прекрасной семье", - пишут поклонники.

Красота какая! Настенька, мы скучаем и желаем всего самого лучшего! Все будет хорошо! Какая талантливая, здоровья вам, Настя. Люблю Вас очень! Мы молимся за Ваше здоровье, и безумно скучаем, пересматривает Ваши фильмы и передачи! Это счастье видеть Ваши публикации. Выздоравливайте! Мы вас любим.

49-летняя Анастасия Заворотнюк больше года не появляется на публике. Утверждают, что у неё тяжёлое онкологическое заболевание. Родные хранят молчание, лишь изредка в соцсетях актрисы появляются новые сообщения от неё.

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