ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Вы нужны этому миру": поклонники обсуждают новую публикацию Анастасии Заворотнюк

12:21
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

Актриса прервала долгое молчание

В Instagram Анастасии Заворотнюк после многомесячного молчания появились новые фотографии. Актриса опубликовала снимки поделок своей дочери Милы. Девочка приготовила подарок на годовщину свадьбы  родителей.
Семья Заворотнюк узнала результаты теста на коронавирус

"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы.  И просто самое лучшее творчество", - написала Анастасия.

Малышка создала несколько рисунков, среди которых был натюрморт, изображение дома с собакой и пруд с уточками. Кроме того, на столе стояла красивая ваза полевых цветов.

Подписчики пришли в восторг от творений маленькой девочки, которой в следующем месяце исполнится два года. "Настя! Посылаю вам самые тёплые лучики. Будьте здоровы, вы очень нужны этому миру и своей прекрасной семье", - пишут поклонники.

Красота какая!

Настенька, мы скучаем и желаем всего самого лучшего! Все будет хорошо!

Какая талантливая, здоровья вам, Настя.

Люблю Вас очень! Мы молимся за Ваше здоровье, и безумно скучаем, пересматривает Ваши фильмы и передачи!

Это счастье видеть Ваши публикации.

Выздоравливайте! Мы вас любим.

49-летняя Анастасия Заворотнюк больше года не появляется на публике. Утверждают, что у неё тяжёлое онкологическое заболевание.  Родные хранят молчание, лишь изредка в соцсетях актрисы появляются новые сообщения от неё.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.