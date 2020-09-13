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"Ад на земле": в Калифорнии сняли на видео огненное торнадо

13:24
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

В штате бушуют лесные пожары

Пользователи соцсетей публикуют кадры огненного торнадо в Калифорнии. В этом американском штате бушуют лесные пожары, принимающие иногда устрашающие формы.
В результате пожаров в Калифорнии погибли 11 человек

Очевидцам удалось снять видео, на котором запечатлено, как все небо заволокло огненной дымкой. На фоне слышен резкий звук сирены, в то время как над землей кружит огненное торнадо, которое буквально стирает всё живое с полей.

"Это ад на земле", - написал в Twitter пользователь Steven.

Вот так я представляю себе конец света.

18 августа в Калифорнии был введён режим чрезвычайной ситуации. Он не снят до сих пор. За эти дни площадь лесных пожаров возросла до двух тысяч гектаров. Эвакуированы тысячи человек.

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