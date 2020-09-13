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Под колёса электросамокатов в Москве за год попали 150 человек

14:21
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

Есть погибшие

Электросамокаты из модного и довольно безобидного увлечения - превратились в большую городскую проблему. Таких гаджетов на улицах стало очень много.

Их пользователи гоняют где хотят, правила для них не писаны, и это при том, что скорость устройства способны развивать внушительную. Только за последний год под их колёсами в Москве пострадали почти 150 пешеходов. Есть и смертельные случаи.

Илья Данильцев о том, что с этим делать (смотрите видео).

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