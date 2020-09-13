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Реальная опасность: антипрививочники наступают

13:43
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

Как с ними бороться?

С начала сентября прививку от гриппа сделали почти полмиллиона москвичей. В этом сезоне это особенно актуально на фоне пандемии коронавируса. Однако даже в таких условиях остаются люди, выступающие вообще против каких-либо прививок. Сами не делают, и своим детям делать не дают.
Кому опасно делать прививку от гриппа

Редкие побочные эффекты от вакцинации страшат их больше, чем опасные последствия кори, полиомиелита или дифтерии.

Почему так? И у кого больше шансов на победу в священной войне антипрививочников и сторонников доказательной медицины?

Ответы на эти вопросы - в репортаже Полины Кастрицкой (смотрите видео).

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