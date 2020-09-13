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Для избирателей Марьина и Бабушкинского прошёл первый розыгрыш "Миллиона призов"

13:37
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

В столице проходят выборы муниципальных советов

Определились победители первого розыгрыша акции "Миллион призов", который прошёл в московских районах Марьино и Бабушкинский. Счастливчиков выбирали путём случайного отбора, каждый из победителей получил от тысячи до четырёх тысяч баллов.
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Победители смогут потратить их на скидки и сертификаты в крупные торговые сети, рестораны и кафе, воспользоваться городскими сервисами или перечислить выигрыш на благотворительность из расчёта один балл – один рубль.

"Эта акция была проведена по инициативе предпринимателей, городских властей во время голосования по Конституции. Использовали политическую активность для того, чтобы поднять экономическую активность в городе. Это дало свои результаты". – рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. После голосования по Основному закону страны было принято решение запустить акцию и на муниципальных выборах в столице.

Второй розыгрыш призов пройдёт 14 сентября. Принять участие в программе могут все проголосовавшие на выборах в советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский.

13 сентября в России - единый день голосования. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах. Россияне выбирают губернаторов, депутатов на довыборах в Госдуму, а также представителей региональных, районных законодательных собраний и городских советов.

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