42-летняя Климова поразила гибкостью тела

Актриса сделала стойку на голове

Екатерина Климова поразила подписчиков в Instagram своими способностями. 42-летняя актриса легко делает стойку на голове. У неё гибкое и стройное тело юной девушки.

Сейчас Климова отдыхает в Турции. После длительного режима самоизоляции актриса решила выбраться на море. Она поселилась в пятизвёздочном отеле на курорте Сиде вместе со своей старшей дочкой Лизой.

У Климовой четверо детей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано родила Лизу. Ей сейчас 18 лет. С актёром Игорем Петренко Климова прожила девять лет, у них родились Матвей и Корней, а младшую дочку Беллу актриса родила от третьего мужа, актёра Гелы Месхи. В прошлом году они расстались.

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