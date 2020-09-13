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42-летняя Климова поразила гибкостью тела

15:24
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

Актриса сделала стойку на голове

Екатерина Климова поразила подписчиков в Instagram своими способностями. 42-летняя актриса легко делает стойку на голове. У неё гибкое и стройное тело юной девушки.

 

Сейчас Климова отдыхает в Турции. После длительного режима самоизоляции актриса решила выбраться на море. Она поселилась в пятизвёздочном отеле на курорте Сиде вместе со своей старшей дочкой Лизой.

У Климовой четверо детей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано родила Лизу. Ей сейчас 18 лет. С актёром Игорем Петренко Климова прожила девять лет, у них родились Матвей и Корней, а младшую дочку Беллу актриса родила от третьего мужа, актёра Гелы Месхи. В прошлом году они расстались.

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