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У резиденции Лукашенко заметили БТР и водомёты

14:55
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

В городе проходит акция оппозиции

Несколько бронетранспортёров и другая спецтехника стянуты к дворцу Независимости в Минске, где находится одна из рабочих резиденций  Александра Лукашенко. Также в центре белорусской столицы замечены милицейские автобусы и автозаки.
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Между тем в городе снова проходит несанкционированная акция оппозиции. Люди передвигаются по центральным улицам Минска. Силовики задержали несколько человек на проспекте Дзержинского, сообщают местные СМИ. В другой части города милиция и спецназ оттеснила протестующих с проспекта Машерова в сторону проспекта Независимости.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказил информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. На некоторых предприятиях были организованы забастовки.

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