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Главу отделения "Справедливой России" в Новороссийске отправили в СИЗО

15:35
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

Его подозревают в мошенничестве

В Новороссийске задержан и взят под стражу глава местного отделения партии "Справедливая Россия" Михаил Ерохин. Его подозревают в покушении на мошенничество.
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Следователи задержали Ерохина во время получения крупной суммы от представителя администрации Новороссийска, действующего под контролем спецслужб. Выяснилось, что глава партийной ячейки в середине августа пришёл в администрацию города для того, чтобы обсудить своих кандидатов в депутаты местной Думы, которые не будут препятствовать проведению выборов. Речь шла о том, что представители "Справедливой России" откажутся от агитации в своих округах.

Представитель мэрии сообщил об этом в правоохранительные органы. Они взяли на контроль это дело и в момент передачи денег Ерохин был задержан, пишут "Кубанские новости".

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