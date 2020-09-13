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В Европе резко растёт число инфицированных коронавирусом

16:57
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

В Австрии и Чехии ситуация критическая

В Европе всё чаще раздаются голоса о приходе второй волны коронавируса. В Австрии и Чехии об этом уже говорят на официальном уровне. В этих странах, а также во Франции наблюдается резкий рост числа инфицированных.
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

Суточные показатели в некоторых европейских государствах уже бьют рекорды, поставленные в самый разгар пандемии. Власти вводят ограничительные меры.

Тем временем число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 28 миллионов.  По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, больше всего заболевших в США – 6,4 миллиона человек.

На втором месте находится Индия, там зарегистрировано почти пять миллионов заболевших, третью строчку занимает Бразилия с 4,3 миллиона инфицированных. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено чуть более миллиона заболевших.

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