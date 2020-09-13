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Германию подталкивают к отказу от "Северного потока-2"

16:41
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

Строительство газопровода хотят полностью остановить

Западная пресса называет шесть вариантов отказа Германии от "Северного потока-2". Публикация в издании Politico фактически подталкивает Берлин к выходу из проекта, полагают наблюдатели.
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По версии автора статьи, Германия может аннулировать выданные соглашения на строительство, настаивать на санкциях на уровне Евросоюза, а также позволить остановить проект США, которые ранее уже ввели против газопровода санкции.

Кроме того, Германия может разыграть так называемую экологическую карту. Некоторые специалисты полагают, что строительство газопровода должно быть заморожено из-за возможного его влияния на глобальное потепление.

Проект "Северный поток-2" временно приостановлен из американских санкций. Изначально его планировалось ввести в строй в конце 2019 года. Оператором строительства выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является российский "Газпром".

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