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Единый день голосования завершился в восточных регионах. Первые итоги

17:38
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

Определились главы регионов

В России 13 сентября проходит единый день голосования. Во многих регионах избирательные участки уже закрылись. В Центризбиркоме сообщили, что подсчёт голосов должен завершиться в течение ночи. Выборы проходят с высокой явкой. Многие сделали свой выбор в ходе досрочного голосования, которое проводилось в пятницу и субботу.
Первые результаты единого дня голосования

Самая высокая явка отмечена в Еврейской автономной области и Татарстане, самая низкая - в Смоленской области. Уже известно, что губернатором Ханты-Мансийского автономного округа переизбрана Наталья Комарова, за неё проголосовали депутаты законодательного собрания. В Ненецком округе главой региона выбран Юрий Бездудный. В Еврейской автономии лидирует временно исполняющий главы губернатора Ростислав Гольдштейн. На Камчатке - и.о. главы региона Владимир Солодов, сообщает "ТВ Центр".

Как сказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сегодня - самый основной, решающий день голосования, по его завершении, как только закроется последний участок в 20 часов по местному времени, начнутся процедуры по установлению итогов голосования.

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