На улицах Минска снова строят баррикады

Милиция задерживает протестующих

Протестующие в Минске снова начали строить баррикады на улицах. Такие попытки ранее предпринимались в самом начале протестов – в первый и второй дни после президентских выборов 9 августа. Тогда милиция и спецназ жёстко разогнали оппозиционеров.

Сейчас баррикады появились на улице Тимирязева. Протестующие приносят туда водоналивные блоки и другие подручные материалы. Движение транспорта по улице остановлено, сообщает "Интерфакс".

В других районах города силовики применили против протестующих водомёты. Сообщается о нескольких десятках задержанных. У резиденции "Дрозды", где проживают высокопоставленные чиновники, слышна стрельба в воздух.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказил информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. На некоторых предприятиях были организованы забастовки.

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