В Ленинградской области на берегу реки нашли части женского тела

На месте работают криминалисты
На берегу реки Сясь в Ленинградской области обнаружены части женского тела. О страшной находке сообщил в полицию мужчина, отдыхавший у реки. На место ЧП прибыли сотрудники Следственного комитета.
Эксперты выяснили, что руки и ноги принадлежат женщине, скончавшейся примерно пять дней назад. По факту случившегося возбуждено уголовного дело по статье "Убийство", сообщает портал "Вести.ру".
Водолазы пытаются найти тело женщины в реке, но пока поиск результатов не дал. Установить личность потерпевшей тоже не удаётся.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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