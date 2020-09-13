В Ленинградской области на берегу реки нашли части женского тела

На месте работают криминалисты

На берегу реки Сясь в Ленинградской области обнаружены части женского тела. О страшной находке сообщил в полицию мужчина, отдыхавший у реки. На место ЧП прибыли сотрудники Следственного комитета.

Эксперты выяснили, что руки и ноги принадлежат женщине, скончавшейся примерно пять дней назад. По факту случившегося возбуждено уголовного дело по статье "Убийство", сообщает портал "Вести.ру".

Водолазы пытаются найти тело женщины в реке, но пока поиск результатов не дал. Установить личность потерпевшей тоже не удаётся.

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