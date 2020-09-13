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Матч "Ротор" - "Краснодар" отменили из-за массового заражения коронавирусом

19:43
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

В волгоградской команде много заболевших

Российская премьер-лига отменила футбольный матч между "Ротором" и "Краснодаром" из-за коронавируса, выявленного у футболистов волгоградского клуба.
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Накануне, 12 сентября семь футболистов "Ротора" сдали положительный тест на COVID-19. Заболевших пришлось изолировать от команды. Сегодня остальные игроки волгоградского клуба прошли повторное тестирование. По его итогам были выявлены новые случаи заболевания. Количество заболевших игроков не называется.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игру пришлось отменить.

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