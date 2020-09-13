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Новый поворот в деле забеременевшей от Тарзана девушки

19:17
  • воскресенье
  • 13 сентября 2020

Её обвиняют в краже бриллиантов

Получила продолжение история с кражей драгоценностей Наташи Королёвой. 23-летняя девушка, которая, по версии певицы, унесла из её дома бриллианты на сумму в пять миллионов рублей, заявила о беременности от Тарзана.
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Защищать интересы девушки взялся адвокат Вадим Лялин. В интервью kp.ru ("Комсомольской правде") он рассказал, что история с якобы кражей драгоценностей появилась после того, как стало известно о тайной связи его подзащитной с Тарзаном.

"Когда об этом узнала Наташа Королёва, разразился скандал. Тогда-то и появилась история с похищением драгоценностей. Артистка звонила сопернице с угрозами, а потом с моей доверительницей связались представители УВД Арбат. Её обвиняют в краже, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщил юрист.

По его мнению, никакого преступления на самом деле не было, а заявление на беременную девушку певица могла написать из ревности.

Драгоценности из дома Королёвой и Тарзана исчезли в то время, пока Наташа Королёва была в отпуске. В это время в гости к её мужу якобы приходили две девушки. В этой истории ещё предстоит разобраться следствию. Пока, кроме официальных заявлений адвоката некой 23-летней особы, журналисты ничем не располагают.

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