В России подводят итоги единого дня голосования

Эксперты отмечают, что прошли выборы спокойно

Выборы разного уровня прошли в 83-х регионах страны. В общей сложности состоялись 9 тысяч избирательных кампаний. В 11 субъектах федерации определялся состав законодательных собраний. В четырёх - прошли довыборы депутатов Госдумы, а в 18 - прямые выборы глав исполнительной власти. По предварительным данным, во всех регионах лидируют действующие и временно исполняющие обязанности губернаторов. Все они набирают более 50 процентов голосов. По результатам обработки 100 процентов бюллетеней на Камчатке победил Владимир Солодов, в Еврейской автономной области - Ростислав Гольдштейн, в Брянской области - Александр Богомаз, в Пензенской области - Иван Белозерцев.

Цифры на табло меняются каждую секунду, о предварительных результатах выборов уже можно судить. В Татарстане уверенную победу одерживает действующих глава региона Рустам Миннеханов. В Краснодарском Крае - Вениамин Кондратьев. В Ростовской области также лидирует действующий губернатор Василий Голубев. Свои посты, по всей видимости, сохранили главы Пензенской, Тамбовской, Брянской, Смоленской и Ленинградской областей. Согласно уже обработанным протоколам, назначенные президентом, временно исполняющие обязанности глав регионов получили народную поддержку. Михаил Развожаев лидирует в Севастополе. Олег Николаев в Чувашии, Владимир Уйба в республике Коми. Без приставки врио теперь, вероятно, главы Приангарья, Архангельской, Калужской, Пермской областей, Камчатского края и Еврейской автономной области. 9 тысяч избирательных кампаний в стране завершились. Для политических партий это серьезный экзамен.

"Партия "Единая Россия" на основании экзит-полов, которые проводились по целому ряду субъектов по различным выборам, показала приличный, достойный результат, а если говорить прямо, то данные экзит-полов на настоящий момент свидетельствуют о том, что наша партия занимает первое место", - отметил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Прокомментировали результаты единого дня голосования и в КПРФ. "По заксобраниям, мы почти везде прибавили в муниципалитетах. Сейчас идут подходы, рано еще называть каждую цифру. Но тоже приходится сражаться за каждый голос и за каждое место", - сообщил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

В целом эксперты констатируют, что прошли выборы спокойно, при реальной конкуренции, но главное честно и открыто. Во многом это, конечно, заслуга общественных наблюдателей. Независимых и беспристрастных. Они уже стали своего рода "гарантом" честных выборов. А вот интернет-фейков за время этой избирательной компаний стало больше.

Каждый такой случай избирательная комиссия и оперативный штаб обязательно проверяли. Нарушений, способных повлиять на результаты выборов нет. Эта избирательная кампания в России точно войдет в историю. Свой голос можно было отдать в течение трех дней. Схему впервые опробовали во время голосования по поправкам в конституцию. Тогда избирательные участки были открыты неделю.

"Очень удачный вариант досрочного голосования. Люди пользуются охотно. Они понимают, что нельзя скапливаться в небольшом пространстве. Особенно наши пенсионеры, которые заботятся о своем здоровье", - рассказала член мобильной группы по реализации избирательных прав граждан Общественной палаты Самарской области Елена Большакова.

Маски, перчатки, одноразовые ручки и обязательное измерение температуры на входе - по такой схеме работали все 56 тысяч избирательных участков страны.

Дистанционное электронное голосование - еще одно новшество этих выборов. Свой голос через интернет могли отдать избиратели Курской и Ярославской областей. Электронная явка в этих регионах говорит лучше любых слов. "Окончательная явка электронная 94,6! Можно поаплодировать!" – сообщил Алексей Венедиктов.

Официальные результаты региональные избиркомы должны объявить уже в понедельник. Впрочем, участники традиционного онлайн-марафон "Ночь выборов-2020" констатируют: победа для избранных губернаторов, депутатов и мэров городов лишь начало большой работы.

Матвей Шестаков, Анна Морозова, "ТВ Центр".

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