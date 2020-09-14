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В мире зафиксирован рекордный прирост заболеваемости COVID-19

08:39
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

В Европе ждут второй волны заболевания

В мире зафиксирован максимальный с начала пандемии суточный прирост заболевших коронавирусом - почти 308 тысяч новых случаев. Наибольший скачок - в Северной и Южной Америке, пишет kp.ru.
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А в Европе сразу несколько стран объявили о начале второй волны инфекции. В Чехии, где один из самых высоких показателей заболеваемости, ежедневно растёт число госпитализированных. Власти опасаются, что через две-три недели больницы будут переполнены.

В Австрии, которая одной из первых отменила самоизоляцию, с сегодняшнего дня вводят обязательный масочный режим во всех общественных учреждениях.  На карантин отправляется и Израиль. Причина - резкое увеличение числа красных зон. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил - если ситуация не улучшится, ограничения могут продлить.

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