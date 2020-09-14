В Роспотребнадзоре предупредили об опасности соли

Россияне злоупотребляют приправой

В Роспотребнадзоре заметили, что россияне употребляют гораздо больше соли, чем нужно. Чтобы уменьшить излишки, в ведомстве рекомендовали отказаться от привычки солить блюда во время готовки.

"Физиологической нормой для человека считается употребление пять граммов соли в день. В Европе и США средний житель потребляет около 10 граммов, в России – 12 граммов соли в день. Больным гипертонической болезнью рекомендуется потреблять не более одного грамма соли в день", - подсчитали специалисты.

Избыток соли приводит к увеличению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологии, а также хронических болезней легких.

В ведомстве подчеркнули, что большая часть потребляемой ежедневно соли (80%) приходится на так называемую "скрытую соль", которая присутствует в обработанных пищевых продуктах: хлебе, колбасе, печенье, готовых завтраках и так далее.

Эксперты Роспотребнадзора посоветовали россиянам перестать использовать готовые бульонные кубики, не добавлять в еду готовые соусы, не пить покупной томатный сок, убрать солонку со стола, а также не солить блюда в процессе приготовления. Таким образом можно снизить количество потребляемой соли на 20%, передает РИА Новости.

"Существует множество альтернатив соли, которые можно ввести в свой ежедневный рацион, чтобы уменьшить ее потребление. В качестве замены соли можно использовать пряные травы, специи, лимон, сок лайма, чеснок, овощную соль и другие", - добавили в ведомстве.

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