Более 80 человек эвакуированы из обрушившейся шахты в Кемеровской области

Есть погибшие и пропавшие без вести

По меньшей мере один человек погиб в результате аварии на шахте"Чертинская-Коксовая" в городе Белово Кемеровской области. Работа предприятия приостановлена, на месте происшествия работают спасатели и специальная комиссия.

"В осевом штреке шахты "Чертинская-Коксовая" произошло обрушение кровли. На момент происшествия в забое находились 95 человек, 87 из них эвакуировались, шестеро остались для поддержания жизнеобеспечения шахты", - сообщили в экстренных службах. По предварительным данным, погиб один горнорабочий. Судьба еще одного шахтера неизвестна, с ним не могут установить связь.

На месте ЧП работают отделения горноспасателей. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Кемеровской области, задействованы 31 человек и 7 единиц техники, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"