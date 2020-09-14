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Метеоролог дал прогноз на понедельник

08:31
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Местами пройдут дожди

Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье в понедельник, 14 сентября. Рабочая неделя начнется с облачной погоды, во второй половине дня местами пройдут дожди.
Синоптики подвели итоги прошедшего лета

"Нас ожидает облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами небольшой дождь. Температура воздуха плюс 14-16 в Москве, по области плюс 12-17", - рассказал метеоролог Александр Синенков.

Он предупредил, что ожидается западный вечер со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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