Мурашко заверил, что второй волны COVID-19 в России нет

Министр объяснил, почему в стране увеличивается число заболевших

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в некоторых регионах страны наблюдается прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Глава Минздрава отметил, что в России ситуация с COVID-19 достаточно стабильная, однако в некоторых регионах случаев заболевания коронавирусом стало заметно больше.

"Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но, тем не менее, по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов", - сказал министр.

Мурашко подчеркнул, что в этой ситуации не стоит говорить о начале новой волны заболеваемости. На сегодняшний день темп прироста больных COVID-19 составил половину процента, около четверти заболевших переносят инфекцию без симптомов, передает Россия1.

С момента начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 1 062 811 заболевших, 18 578 пациентов скончались.

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