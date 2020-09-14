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Озвучен оригинальный способ побороть осеннюю депрессию

08:58
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Нужно привнести в жизнь больше света

Многие не понаслышке знают об осенней депрессии. С началом холодов и дождей настроение резко идет на спад. Психиатр Виктор Ханыков объяснил, почему вместе с осенью приходит хандра, и как от нее избавиться.
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Причиной осеннего отсутствия настроения является уменьшение количества солнечного света. Влияние этого фактора индивидуально – некоторые ощущают легкую грусть, а кто-то может впасть в самую настоящую депрессию.

"Стрессы, которые летом или зимой не оказали бы столь сильного воздействия на человека, оказываются более чувствительными. Это происходит, поскольку падает световой день. Сейчас мы приближаемся к осеннему равноденствию, и скорость падения светового дня максимальная. Как раз в этот момент и начинаются депрессивные расстройства", - предупредил Ханыков.

Психиатр подчеркнул, что в пасмурную погоду организм человека начинает вырабатывать "гормон счастья" серотонин в гораздо меньших количествах. Но есть способ поднять себе настроение искусственно. Для этого стоит запастись праздничными гирляндами, да и просто перестать экономить на освещении, передает Радио Sputnik.

"Раз меньше солнца на небе, то надо больше света создавать у себя дома и не экономить, а зажигать ярко лампы. Можно еще создать праздничное настроение, если раньше времени повесить гирлянды и включить праздничные огоньки", - рекомендовал Ханыков.

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