ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина аварии на шахте в Кузбассе

09:02
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Под завалами остаются люди

Прокуратура Кузбасса назвала причину аварии на шахте "Чертинская-Коксовая". По данным экспертов, обрушению горной породы в забое предшествовал внезапный выброс газа и угля.
Более 80 человек эвакуированы из обрушившейся шахты в Кемеровской области

"Сегодня в забое шахты "Чертинская-Коксовая" произошел внезапный выброс газа и угля. В момент выброса в горных выработках шахты находилось 95 работников. В результате один работник получил несовместимые с жизнью травмы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели продолжают поиски машиниста горных выемочных машин, который остается под завалами. Работа предприятия приостановлена. Прокуратура выясняет детали происшествия, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Спасатели МЧС в шахте
Спасатели МЧС в шахте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.