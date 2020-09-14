Названа причина аварии на шахте в Кузбассе

Под завалами остаются люди

Прокуратура Кузбасса назвала причину аварии на шахте "Чертинская-Коксовая". По данным экспертов, обрушению горной породы в забое предшествовал внезапный выброс газа и угля.

"Сегодня в забое шахты "Чертинская-Коксовая" произошел внезапный выброс газа и угля. В момент выброса в горных выработках шахты находилось 95 работников. В результате один работник получил несовместимые с жизнью травмы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели продолжают поиски машиниста горных выемочных машин, который остается под завалами. Работа предприятия приостановлена. Прокуратура выясняет детали происшествия, передает ТАСС.

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