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Лукашенко вылетел в Россию

09:34
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Президент Белоруссии проведет личную встречу с Владимиром Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко отправился в Россию с визитом. Это стало первой зарубежной поездкой главы Белоруссии после прошедших 9 августа президентских выборов.

Стало известно место встречи Путина и Лукашенко
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Согласно официальным данным, на президентских выборах 2020 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовало 10,1% населения.

В пресс-службе Лукашенко заявили, что в понедельник в рамках рабочего визита в Сочи состоится встреча главы белорусского государства с президентом России Владимиром Путиным, переговоры пройдут в формате "один на один".

Отмечается, что главы двух стран обсудят текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, тематику союзных отношений, а также вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы, передает Sputnik Беларусь.

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