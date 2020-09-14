Российские военные следят за перемещениями эсминца "Росс" в Балтийском море

Корабль ВМС США зашел в Балтику 13 сентября

Силы Балтийского флота взяли под наблюдение эсминец "Росс". Корабль ВМС США зашел в акваторию Балтийского моря 13 сентября.

"Силы и средства Балтийского флота осуществляют непрерывное слежение за действиями эсминца… "Росс" ВМС США, зашедшего в акваторию Балтийского моря 13 сентября 2020 года", - сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Эсминцы США "Росс" и "Портер" в апреле 2017 года нанесли массированный удар крылатыми ракетами по аэродрому "Шайрат" в сирийской провинции Хомс. Пентагон назвал это ответом на якобы имевшую место химическую атаку сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.

"Росс" оснащен крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис". Вместе с эсминцами ВМС США "Дональд Кук", "Карни" и "Портер" он является частью программы европейской системы ПРО. Американские корабли размещены на постоянной основе на испанской военной базе в Рота.

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