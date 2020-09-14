Как прошел единый день голосования

В стране состоялись 9 тысяч выборов разного уровня

В России подводят итоги единого дня голосования. Почти во всех регионах прошли кампании разных уровней. Губернаторов выбирали жители 18 субъектов. Впервые высказать мнение можно было в течение трех дней - с 11 по 13 сентября.

Работа избирательных комиссий продолжалась всю ночь. По самым последним данным, все действующие руководители и временно исполняющие обязанности уверенно лидируют. Причем, с большим отрывом от конкурентов, передает "ТВ Центр".

На выборах губернатора Севастополя уверенно побеждает врио главы регионов Михаил Развожаев - 85,72%. Явка составила под 50 %. Там обработано 100% бюллетеней.

В Ленинградской области победу одержал действующий губернатор, единоросс Александр Дрозденко. При явке в 49% он набрал 83,61% голосов.

В Татарстане, где традиционно высокая явка, на это раз она составила 73,6% с не менее высокими цифрами лидирует Рустам Минниханов. За него свои голоса отдали 83,33% избирателей. Минниханов баллотировался от "Единой России".

Ещё один член партии Вениамин Кондратьев тоже демонстрирует отличные результаты. За действующего губернатора Краснодарского края проголосовали 83,03% избирателей.

В Еврейской автономной области избиратели тоже проявили активность. Явка - более 70 процентов. У действующего главы Ростислава Гольштейна поддержка поистине народная. 82,50%.

В Тамбовской области победа тоже у действующего губернатора. Единоросс Александр Никитин набрал 79,79% голосов.

Всего в стране состоялись 9 тысяч выборов разного уровня - от местных заксобраний до мест в Государственной Думе. "Единая Россия" везде выступила успешно, показала высокий результат. По общему количеству полученных губернаторских кресел и депутатских мандатов единороссы занимают первое место.

Подробнее смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной

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