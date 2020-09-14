Прошедшие выборы показали интерес россиян к онлайн-голосованию

Особенно это востребованно у молодежи

Эта кампания стала одной из самых масштабных и самых сложных. Помимо губернаторов, выбирали депутатов Госдумы и местных парламентов. Для жителей некоторых субъектов было доступно онлайн-голосование - явка показала, что доверие к формату значительно выросло.

Эти выборы принципиально отличались от всех предыдущих. Правила новой реальности, безусловно, диктовала эпидемиологическая обстановка в стране - она пока далека от идеальной. Голосование на избирательных участках - исключительно в масках и перчатках. При входе - обязательное измерение температуры. Проходила нынешняя кампания сразу три дня: с пятницы по воскресенье. Тоже нововведение этого года. Что позволило, во-первых, избежать массовости на участках, а также избиратели могли выбрать, когда им удобней прийти и отдать свой голос. Явка в некоторых регионах в сравнении с предыдущими годами существенно выросла.

"Ревностные критики они ещё себя проявят. Но это и хорошо - это даёт нам стимул к развитию, чтобы действительно не расслабляться. Научиться не только отражать информационные атаки, но и совершенствовать эту систему", - заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Эту кампанию считают самой масштабной. Итоги единого дня голосования в понедельник подводят сразу в 83 субъектах России. По всей стране одновременно прошли 9 тысяч выборов различного уровня. Голосовали как за депутатов заксобраний и Госдумы, так и за глав регионов. По последним данным, все руководители набрали свыше 50% голосов, сохранив за собой свои посты. Второго тура не будет.

Исходя из данных, которые публикует ЦИК, видно - по результатам этих выборов в стране с большим отрывом лидируют представители "Единой России". Партия занимает первое место во всех субъектах, где проводились выборы в законодательные собрания, а также по общему количеству мандатов в административных центрах.

Ещё одно нововведение, которое показало свою эффективность на этих выборах - дистанционное голосование. Отдать свой голос онлайн можно было в Москве, в Курской и Ярославской областях. Электронная явка - 94,6%. Цифры говорят сами за себя.

"За этим будущее. Это, конечно, удобно. Мне кажется, что онлайн голосование немного расшевелит молодёжь. Молодёжь будет активнее участвовать, потому что они просто привыкли к этим форматам. И у нас может сместиться, но я не думаю, что это произойдёт, скажем так, очень резко, но думаю, что в течение трёх-пяти лет у нас сместится вот этот возрастной ценз", - сообщила председатель исполкома политической партии "Патриоты России" Надежда Корнеева.

Эксперты и политологи сходятся во мнении, что выборы прошли спокойно, а самое главное - максимально открыто. Нарушений в ходе голосования практически не было. За прозрачностью следили 57 тысяч наблюдателей. Элла Памфилова призвала внимательно относится к каждому спорному случаю.

Председатель ЦИК заявила, что выборы по итогам единого дня голосования можно считать конкурентными. Этому во многом способствовало использование новых технологий. Обработка протоколов продолжается.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"