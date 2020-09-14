Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Это первый официальный зарубежный визит президента Белоруссии после выборов

Президент Белоруссии прибыл в понедельник в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Это первый визит Александра Лукашенко в Россию после выборов 9 августа. Тем временем в Минске и возле мемориала "Хатынь" прошли митинги сторонников и противников действующего режима.

60 километров на север. Пункт назначения – мемориал "Хатынь". Туда в минувшие выходные устремились тысячи белорусов, чтобы почтить память жителей деревни, заживо сожжённых фашистами. Обошлось без громких лозунгов, но идея автопробега – на поверхности, передает "ТВ Центр".

В центре Минска в то же самое время проходила другая акция. По смыслу – против действующих властей, по факту – против сил правопорядка. Хотя начиналось всё с музыкой.

Однако в итоге протестующие бросали в милиционеров и служебные авто то, что нашлось под рукой, срывали с них медицинские маски и подшлемники. При этом изначально грубости со стороны силовиков не было.

Оппозиция подает протест как мирный марш женщин. Но даже у незаинтересованных наблюдателей возникает вопрос – почему на политическую акцию привели, прикатили на колясках так много маленьких и грудных детей. Теперь действиям таких родителей дадут правовую оценку.

Попытки отбить задержанных – их около 400, по данным республиканского МВД, обернулись предупредительными выстрелами в воздух. В Бресте для восстановления движения транспорта применили водометы. Заставить протестующих стоять до последнего оказалось некому – почти все лидеры так называемого Координационного совета – либо под следствием за экономические преступления, либо за границей. Вот Светлана Тихановская, которую в Литве называют "избранным президентом, сообщила прессе, что Польша готова инвестировать в экономику Белоруссии в случае проведения повторных выборов. А бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало – в интервью французскому изданию Le Figaro, по сути, призвал население не платить налоги и бастовать на госпредприятиях. При этом, прямо заявляя, что – да – его родину в таком случае ждет экономический спад.

Этим утром белорусский борт номер 1 взял курс на Сочи. Александр Лукашенко вылетел на встречу с Владимиром Путиным – беседа пройдет в формате тет-а-тет. Это первый официальный зарубежный визит президента Белоруссии после выборов 9 августа.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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