Трамп пригрозил обстрелявшему полицейских в Калифорнии смертной казнью

Подозреваемого ищут

Сообщение с угрозой смертной казни появилось на странице американского президента в социальной сети. Дональд Трамп выразил желание приговорить к высшей мере наказания преступника, открывшего огонь по полицейским, передает "ТВ Центр".

Это произошло в городе Комптон, недалеко от Лос-Анджелеса. Неизвестный подошёл к патрульному автомобилю и несколько раз выстрелил в упор в находившихся там стражей порядка. Оба находятся в больнице в критическом состоянии. Подозреваемого разыскивают. Президент Трамп отреагировал на произошедшее коротко: "Если они умрут, нужен быстрый суд и смертная казнь для убийцы. Это единственный способ остановить подобное".

По словам Трампа, ему известен и верный способ обуздать природные пожары, которые бушуют уже на территории трёх штатов. Жертвами стихии стали 33 человека, более полумиллиона находятся в эвакуации. Но президент уверен: местным властям достаточно просто обратиться к нему за помощью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"