В Москве прошел "День Чехова"

Для гостей подготовили мастер-классы

К 160-летию со дня рождения великого драматурга в Москве состоялся "День Чехова". Совместно с фестивалем Биеннале театрального искусства праздничную программу представил Бахрушинский музей, передает "ТВ Центр".

Для гостей подготовили специальные мастер-классы, тренинги по актёрскому мастерству, а также лекции и экскурсии. А уже вечером зрители наслаждались постановками и концертом под открытым небом.

Ещё один сюрприз - первый уличный фестиваль театрального искусства, который называется "Все в сад". Он будет теперь ежегодным. В рамках мероприятия - по выходным дням организованы перформансы, выступления музыкальных коллективов и встречи с известными деятелями культуры. Продлится фестиваль до конца сентября. Вход свободный.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"