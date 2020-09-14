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В Москве прошел "День Чехова"

12:17
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Для гостей подготовили мастер-классы

К 160-летию со дня рождения великого драматурга в Москве состоялся "День Чехова". Совместно с фестивалем Биеннале театрального искусства праздничную программу представил Бахрушинский музей, передает "ТВ Центр".

Для гостей подготовили специальные мастер-классы, тренинги по актёрскому мастерству, а также лекции и экскурсии. А уже вечером зрители наслаждались постановками и концертом под открытым небом.

Ещё один сюрприз - первый уличный фестиваль театрального искусства, который называется "Все в сад". Он будет теперь ежегодным. В рамках мероприятия - по выходным дням организованы перформансы, выступления музыкальных коллективов и встречи с известными деятелями культуры. Продлится фестиваль до конца сентября. Вход свободный.

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"День Чехова" в Театральном музее имени Бахрушина
"День Чехова" в Театральном музее имени Бахрушина
"День Чехова" в Театральном музее имени Бахрушина
"День Чехова" в Театральном музее имени Бахрушина
"День Чехова" в Театральном музее имени Бахрушина
"День Чехова" в Театральном музее имени Бахрушина
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