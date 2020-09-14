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Избран новый лидер правящей партии Японии

09:55
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Должность занял Ёсихидэ Суга

В Японии избрали нового главу правящей Либерально-демократической партии, им стал Ёсихидэ Суга. В дальнейшем он займет пост премьер-министра страны.
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В среду, 16 сентября, Суга станет главой японского правительства – его изберут в парламенте большинством голосов. Пока должность премьер-министра Японии занимал Синдзо Абэ, Суга находился на посту генсека правительства.

Суга набрал 377 голосов, его соперники Сигэру Исиба и Фумио Кисида —68 и 89 голосов соответственно, передает РИА Новости.

В Японии отмечают, что за все годы службы на государственной должности будущий глава кабмина ни разу не позволял себе ни одного высказывания, которое бы опорочило правительство страны.

Ёсихидэ Суга родился в семье крестьян в северной префектуре Акита в 1948 году. После школы он отправился в Токио, первым местом работы будущего премьера стал завод по производству картонных коробок. Затем он сменил несколько подработок, вырученные деньги Суга откладывал на обучение. Спустя два года ему удалось поступить в Университет Хосэй. Суга признался, что выбрал это место учебы из-за дешевизны.

Лишь в 47 лет Суга смог пройти на выборах в депутаты парламента страны. Затем он несколько раз входил в состав кабмина в качестве министра по общенациональным делам. Девиз будущего японского премьера – "Была бы воля, будет и путь".

71-летний политик женат, имеет троих сыновей. Суга, несмотря на преклонный возраст, следит за физической формой и регулярно занимается спортом.

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Есихидэ Суга
Есихидэ Суга
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