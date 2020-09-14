Сотни тысяч жителей Нового Орлеана эвакуируют из-за шторма "Салли"

Скорость ветра превышает 26 метров в секунду

Указы об эвакуации жителей издали власти нескольких городов на юго-востоке американского штата Луизиана. К побережью приближается тропический шторм "Салли", который сформировался в Атлантическом океане и уже усиливается до урагана.

По последним данным, скорость ветра в пределах шторма превышает 26 метров в секунду и продолжает расти. Ураган движется на северо-запад со скоростью 3,6 метра в секунду.

Эвакуацию жителей объявили власти города Новый Орлеан с населением около 390 тысяч человек. Аналогичные указы изданы в других городах на юго-востоке штата – в частности, в Морган-Сити, где проживают около 15 тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

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