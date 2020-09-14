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Депутат Госдумы предложил выдавать водительские права с 16 лет

10:16
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Парламентарий считает это подходящим возрастом

Депутат Госдумы Василий Власов обратился в ГУОБДД МВД России с предложением снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет.

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Парламентарий объяснил свою идею тем, что в 16 лет подростки уже могут учиться в другом городе, жить отдельно от родителей и даже официально работать.

"Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев", - сказано в письме Власова.

Депутат подчеркнул, что разрешение водить автомобиль с 16 лет также поможет вовлечь подростков в экономические процессы. Имея возможность управлять автомобилем, молодые люди в более раннем возрасте начинают задумываться о самообеспечении и финансовой независимости, передает RT.

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