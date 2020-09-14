Объяснена любовь русских к макаронам

Специалист считает, что дело в привычке

Ресторатор Сергей Миронов порассуждал о популярности в России макарон с сыром. Это блюдо принято считать национальным в Италии, однако россияне любят его ничуть не меньше.

Специалист напомнил, что во времена СССР макароны были очень дешевым продуктом, а потому люди привыкли к ним. "Для итальянцев макароны с сыром – это их национальное блюдо, паста. Для россиян это не так, но мы к ним привыкли. […] Вкус и предпочтения к той или иной еде у нас складываются за годы, вот у нас они сложились именно так, а потом остались", - уверен Миронов.

Ресторатор отметил, что макароны можно считать диетическим блюдом, поскольку они содержат медленные углеводы, которые долго усваиваются организмом. При этом к ним обязательно нужны добавки – чтобы разнообразить вкус, а также увеличить пищевую ценность блюда. Миронов посоветовал есть макароны с натуральным оливковым маслом первого отжима, морепродуктами или овощами, передает Радио Sputnik.

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