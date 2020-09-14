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Россиянам пообещали рост доходов после их падения из-за коронавируса

10:29
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Увеличение начнется с 2021 года

Экономическое положение россиян по завершении трудностей, связанных с пандемией коронавируса, должно улучшиться. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат в России по итогам 2020 года на 1,5%. При этом реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3%.
Доходы упали, цены выросли: последние данные Росстата

Ситуация выправится уже в следующем году. По прогнозам ведомства, реальные заработные платы в 2021-2022 годах вырастут на 2,2%.  Что касается реальных располагаемых доходов, в 2021 году ожидается их рост на 3%, в 2022 - на 2,4%. А в 2023-м как реальная зарплата, так и располагаемые доходы подрастут еще на 2,5%.

Росстат, в свою очередь, сообщает, что реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года упали на 8%. А по итогам полугодия снизились на 3,7%, передает РИА Новости.

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