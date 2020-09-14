Сергунина: МИК запустил новый полезный сервис для предпринимателей

Вести бизнес в столице становится проще

Московский инновационный кластер запустил новый сервис цифрового факторинга, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"На портале Московского инновационного кластера запущен новый сервис факторинга. Это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, которые ведут свою торговую деятельность на условиях отсрочки платежа в обмен на уступку их дебиторской задолженности. Факторинг дает возможность поставщику получить основную часть оплаты за товар сразу после его поставки", - сказано в сообщении.

Сергунина объяснила, что сервис разработан департаментом предпринимательства и инновационного развития совместно с департаментом информационных технологий. Нововведение позволяет бизнесменам онлайн провести все необходимые этапы, начиная с подачи заявления и заканчивая подписанием договора. Также предприниматели могут выбрать наиболее выгодное предложение от партнеров-факторов с гарантией безопасности операций.

"Залога или поручительства не требуется. Услуга поможет быстрее возместить расходы на производство, пополнить оборотные средства и планировать новые контракты", - подчеркнула заммэра.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, предприниматель должен пройти регистрацию на ИТ-платформе i.moscow. Затем в личном кабинете можно подать заявку на проведение факторинга, выбрать самый выгодный вариант из предложенных и заключить договор онлайн.

Узнать подробнее о новом сервисе можно в разделе "Факторинг для бизнеса". Также дополнительная информация доступна в разделе "Часто задаваемые вопросы".

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