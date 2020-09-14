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Сергунина: МИК запустил новый полезный сервис для предпринимателей

10:40
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Вести бизнес в столице становится проще

Московский инновационный кластер запустил новый сервис цифрового факторинга, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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"На портале Московского инновационного кластера запущен новый сервис факторинга. Это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, которые ведут свою торговую деятельность на условиях отсрочки платежа в обмен на уступку их дебиторской задолженности. Факторинг дает возможность поставщику получить основную часть оплаты за товар сразу после его поставки", - сказано в сообщении.

Сергунина объяснила, что сервис разработан департаментом предпринимательства и инновационного развития совместно с департаментом информационных технологий. Нововведение позволяет бизнесменам онлайн провести все необходимые этапы, начиная с подачи заявления и заканчивая подписанием договора. Также предприниматели могут выбрать наиболее выгодное предложение от партнеров-факторов с гарантией безопасности операций.

"Залога или поручительства не требуется. Услуга поможет быстрее возместить расходы на производство, пополнить оборотные средства и планировать новые контракты", - подчеркнула заммэра.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, предприниматель должен пройти регистрацию на ИТ-платформе i.moscow. Затем в личном кабинете можно подать заявку на проведение факторинга, выбрать самый выгодный вариант из предложенных и заключить договор онлайн.

Узнать подробнее о новом сервисе можно в разделе "Факторинг для бизнеса". Также дополнительная информация доступна в разделе "Часто задаваемые вопросы".

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