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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 29 миллионов

10:57
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Больше всего зараженных, по-прежнему, в США

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 29 миллионов. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.
В Европе резко растёт число инфицированных коронавирусом

По информации экспертов университета, количество зараженных в мире по состоянию на утро 14 сентября составляет 29 006 033. 19 625 959 пациентов вылечились от связанных с COVID-19 болезней. 924 105 человек скончались со времени начала пандемии.

В Соединенных Штатах зарегистрировано больше всего случаев заражения - 6 519 979. На втором месте – Индия, где заболевших 4 846 427. В Бразилии зафиксировано 4 330 455 случаев COVID-19.

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